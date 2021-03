Gotha: Theaterverein startet neues Projekt

Der Theaterverein Art der Stadt startet am Freitag, 26. März, das Projekt „Lebendige Zukunft – wahrnehmen, bewegen, gestalten – in Gegenseitigkeit“. Es soll Menschen aus der Region die Möglichkeit geben, sich während Workshops, bei Vorträgen, auf Wegen in der Natur zu vernetzen und auszutauschen. Nach einer Anmeldung per E-Mail gibt es kostenfrei den Link zur Auftaktveranstaltung am 26. März um 19 Uhr per Videokonferenz. Dabei bietet sich zwischen Veranstaltenden und Akteuren die Möglichkeit zum Kennenlernen und Vorhaben des Projekts zu erfahren. Bis in den Herbst hinein sind Veranstaltungen geplant.

Interessierte melden sich per E-Mail an: lebendigezukunft@artderstadt.de.