Gotha und Ilm-Kreis: Bundestagsabgeordneter mit kritischem Blick auf die Ampel

Gotha. Der Bundestagsabgeordnete Marcus Bühl prognostiziert schwere Zeit für den ländlichen Raum.

Kritisch bewertet Marcus Bühl, AfD-Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Gotha/Ilm-Kreis, den Amtsantritt der neuen Bundesregierung. Seiner Ansicht nach kommen mit der Ampel auf das Land schwere Zeiten zu. Sie lasse vor allem Pendler im ländlichen Raum im Regen stehen. „Die versprochene Renten- und Lohnpolitik basiert auf keiner realistischen Grundlage“, so Bühl. Er beanstandet, dass es erst 2025 gleichwertige Renten in Ost und West geben solle.

In dieser Legislaturperiode wolle er sich im Haushaltsausschuss für die Interessen Thüringens einsetzen, sagt Bühl. Der Ausschuss wird wohl am Freitag neu besetzt. Ihm gehörte Bühl bereits in der vergangenen Wahlperiode an, wie Tankred Schipanski (CDU), der das Direktmandat bei der Wahl im September an Bühl verloren hatte und nicht mehr im Bundestag ist.