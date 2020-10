Gotha und Salzgitter: Freundschaft begann mit Zwangshochzeit

Büromaschinen und Fachliteratur zur Verwaltung, die 1990 im Gothaer Rathaus standen, stammten zu großen Teilen aus Salzgitter – der Stadt, mit der Gotha zwei Jahre zuvor eine Partnerschaft vereinbart hatte. Die Beziehungen nach Niedersachsen brachten der Stadt am Leinakanal jedoch weit mehr als modernes Arbeitsmaterial. Bis heute verbindet beide Städte eine Freundschaft und der Glaube daran, dass der Mauerfall ihre Geschichte zum Guten verändert hat.

Dabei war es anfänglich mehr Zwangspartnerschaft als Liebeshochzeit, sagt Salzgitters stellvertretender Pressesprecher Martin Neumann. Denn als Salzgitter eine Partnerschaft mit Gotha vorschlug, stellten DDR-Funktionäre eine Bedingung: die Zentrale Beweismittel- und Dokumentationsstelle der Landesjustizverwaltung in Salzgitter sei aufzulösen.

Begegnung von Honecker und Schröder ermöglichte Partnerschaft

Zum 25. Städtepartnerschaftsjubiläum stehen Frank Klingebiel (von links), Knut Kreuch und Alt-Oberbürgermeister Werner Kukulenz gemeinsam singend auf der Bühne (Archiv-Foto). Foto: Matthias Wenzel

Die Salzgitteraner Behörde dokumentierte in der DDR begangenes Unrecht, um im Fall einer Wiedervereinigung Strafprozesse gegen die Täter eröffnen zu können. Absagen des damaligen Oberbürgermeister Hermann Struck und des Rats der Stadt verhinderten die Aufnahme eines Passus in den Partnerschaftsvertrag. Dass dieser zur Unterzeichnung kam, sei einer Begegnung Erich Honeckers mit Gerhard Schröder zu verdanken, erinnert man sich heute im Gothaer Rathaus.

Salzgitter hat in der Anfangszeit Unterstützung geleistet, etwa durch die Schulung der Mitarbeiter in der Verwaltung. Neben Büromaterial übergab die Partnerstadt zwei Müllfahrzeuge an die Stadtwirtschaft und das Technische Hilfswerk aus Salzgitter unterstützte das Kinderkrankenhaus in Gotha beim Anschluss an die Fernwärmeversorgung. Das Kreiskrankenhaus erhielt zudem Sachspenden, die Wasserwirtschaft einen „Mammut-Rotor“ zur Verbesserung der Wasserqualität und die Stadtverwaltung ein Dienstfahrzeug. Diese engagierte Unterstützung sei nicht vergessen, so Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD).

Austausch vor allem auf gesellschaftlicher Ebene

Die Starthilfe aus Salzgitter befeuerte die Entwicklung Gothas nach der Wende, die Knut Kreuch eine „kleine Erfolgsgeschichte“ nennt. Seit der Wende seien geschätzt zwei Milliarden Euro in die ehemalige Residenzstadt investiert worden, womit unter anderem die Infrastruktur, Bildungseinrichtungen und die Wirtschaft aufgebaut werden konnten.

2008 führte eine Trabi-Tour von Gotha in die Partnerstadt Salzgitter (Archiv-Foto). Foto: Matthias Wenzel

Heute tauschen sich Gotha und Salzgitter vor allem auf gesellschaftlicher Ebene aus. Schulen, die beiden Verwaltungen und vor allem die Vereine pflegen die Partnerschaft.

Dabei müssen die Einladungen zu den jeweiligen Festen in diesem Jahr ausfallen. Die Gäste aus Salzgitter waren etwa beim Metallgestaltertreffen „Gotha glüht“ regelmäßig dabei. Sie entstand auch 2013 die Skulptur der verschlungenen Initialen beider Städte. „Gegenseitige Besuche auf verschiedenen Ebenen haben Vertrauen geschaffen und es ist etwas zusammengewachsen, was zusammen gehört“, heißt es aus Salzgitter.

Ein ungleiches Paar

Das Bild des Ossis, das in der Wendezeit vor allem durch Begegnungen im Grenzgebiet bei Helmstedt geprägt war, konnten die Gothaer aufwerten. Während die Niedersachsen sich selbst als junge Industriestadt im Kontrast zur Kulturstadt Gotha sehen, sehen die Gothaer durchaus kulturelles Potenzial in der niedersächsischen Mittelstadt.

Angesichts der Pandemie unterzeichneten Knut Kreuch und sein Oberbürgermeisterkollege Frank Klingebiel (CDU) im April eine Erklärung dazu, die Städtepartnerschaft weiter pflegen zu wollen. Insbesondere kulturell und touristisch wünscht sich Kreuch noch intensivere Zusammenarbeit. Dafür müsse man Impulse setzen, insbesondere wenn wir die Pandemie überstanden sei.

Anlässe, die Salzgitteraner nach Gotha einzuladen, gibt es 2021 genug: vom Deutschen Schützentag, dem Gothardusfest, dem Bachfest und dem Barockfest bis hin zu „Gotha glüht“.

Dies ist die vierte Folge der Serie „30 Jahre Deutsche Einheit“. Im fünften Teil stellen wir die Städtepartnerschaft zwischen Ohrdruf und Wolfhagen vor.