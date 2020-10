Gotha: Unsicheres Experiment in kürzester Zeit

„Wollen wir es nicht versuchen?“ Mit dieser Frage habe sich nach Aussage von Boris Lochthofen, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Thüringen, der Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) an ihn gewandt. In Gotha habe kurz vor der Coronakrise die letzte Vorabpremiere über die zurückgekehrten Bilder stattgefunden. Nun gab es wiederum in Gotha die erste Filmpremiere während der Pandemie.