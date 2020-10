Gotha: Verdächtiger nach Raub in Bäckerei gefasst

Nach dem Raub in einem Bäckereigeschäft ermittelt die Kriminalpolizei Gotha gegen einen Mann (21) aus dem Landkreis Gotha. Wie die Polizei am Montag weiter informierte, lieferten Zeugen die entsprechenden Hinwiese. Weiter heißt es: „Der 21-Jährige wurde aufgrund staatsanwaltschaftlicher Anordnung zunächst wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.“

Bei dem Überfall auf die Bäckerei Zeis in der Reinhardsbrunner Straße am Samstagmorgen war eine Verkäuferin leicht verletzt worden. Der Täter hatte gegen 9.10 Uhr die Bäckerei betreten und die Verkäuferin mit einem Gegenstand bedroht. Auf diese Weise erbeutete der Räuber Bargeld in geringer Höhe. Als sich die Verkäuferin zur Wehr setzte, wurde sie verletzt. Sie schlug aber den Angreifer in die Flucht. Die Geschädigte beschrieb den Täter als rund 1,90 Meter groß. Er sei komplett in schwarz gekleidet gewesen. Auf der Oberbekleidung habe sich ein weißer Aufdruck befunden. Auf der Suche nach ihm kreiste am Vormittag ein Hubschrauber über der Stadt. Die Polizei setzte auch Hunde ein und hoffte auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Die war offenbar nützlich.