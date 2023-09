Gotha: Vorlesen an ungewöhnlichen Orten geht weiter

Gotha. Wo es schon Karten für die neuen Veranstaltungen gibt.

Die Stadtbibliothek Gotha setzt ihre Veranstaltungsreihe „Vorlesen an ungewöhnlichen Orten“ fort. Für den Herbst hätten vier Partner gewonnen werden können, sagt Cornelia Meleschko, Mitarbeiterin der Bibliothek und Organisatorin der Reihe. Am 17. November gehe es in das Unternehmen ZF in Gotha-Ost, am 24. November ins Krankenhaus Friedrichroda, am 1. Dezember in die Augustinerkirche Gotha und am 8. Dezember in die Bäckerei Zeiß in Gotha. Die Veranstaltungen beginnen jeweils 15 Uhr. Den Kindern werde nicht nur eine zum Ort passende Geschichte vorgelesen, sondern sie würden auch etwas über ihre Gastgeber erfahren.

Karten für zwei Euro pro Kind gibt es für alle Termine schon jetzt in der Stadtbibliothek in Gotha.