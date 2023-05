Gotha: Vorlesen an ungewöhnlichen Orten startet wieder

Isabel Both (links) und Cornelia Meleschko haben für dieses Frühjahr wieder die Reihe „Vorlesen an ungewöhnlichen Orten“ der Stadtbibliothek Gotha organisiert. Fünf Termine jeweils freitags um 15 Uhr gibt es ab dem 26. Mai.

Gotha. Warum sich Feuerwehr, Polizei, Thüringen-Philharmonie, ein Industriebetrieb und ein Bauernhof an dieser Aktion der Stadtbibliothek beteiligen.

„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ – wer kennt ihn nicht, diesen Kinderbuchklassiker. Ob das Buch am 26. Mai um 15 Uhr eine Rolle spielen wird, wenn die Reihe „Vorlesen an ungewöhnlichen Orten“ der Stadtbibliothek Gotha wieder beginnt, das bleibt ein Geheimnis.

„Wir sind froh, dass wir nach der langen Coronapause jetzt wieder loslegen können“, sagt Cornelia Meleschko. Die Mitarbeiterin der Stadtbibliothek Gotha organisiert die Aktion gemeinsam mit ihrer Kollegin Isabel Both. „Neben bewährten Mitstreitern haben wir auch neue Partner gewinnen können“, macht Isabel Both aufmerksam. Während Feuerwehr und Polizei schon dabei waren, wird zum ersten Mal bei der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, im Industriebetrieb Avery Dennison und im Landwirtschaftsbetrieb auf dem Münchshof im Gothaer Ortsteil Sundhausen vorgelesen.

Im Probenraum gibt es auch ein kleines Konzert

„Uns geht es nicht nur darum, dass Kinder an ungewöhnlichen Plätzen Bücher kennenlernen. Vielmehr erfahren sie auch etwas zu der jeweiligen Einrichtung. Unsere Partner haben sich immer schon viel einfallen lassen, und es wird auch diesmal wieder interessant“, sagt Cornelia Meleschko. So werde es im Probenraum der Philharmonie gegenüber vom Hotel „Lindenhof“ ein kleines Konzert für die Besucher geben. Auf dem Bauernhof in Sundhausen würden die Kinder Tiere erleben. Und Avery Dennison wolle zeigen, wie aus den Klebefolien, die dort produziert werden, Etiketten zum Beispiel für Duschbad-Verpackungen werden.

Um die Besucherzahl gut kalkulieren zu können, gibt es ab sofort Eintrittskarten für die Vorlesetermine für zwei Euro pro Kind in der Stadtbibliothek zu kaufen. „Wenn genug Platz ist, können die Eltern dabei sein, sie müssen aber nichts zahlen“, erklärt Isabel Both.

Ídee besteht seit 2012

Die Idee für das Vorlesen an ungewöhnlichen Orten hatten Mitarbeitende der Stadtbibliothek Gotha bereits 2012, und mit einigen Unterbrechungen gibt es die Reihe zweimal pro Jahr – einmal im Frühling und einmal im Herbst. Eine Ausnüchterungszelle bei der Polizei, eine Backstube, eine Straßenbahn, eine Feuerwehr-Wache, ein Lastwagen-Anhänger, eine Brauerei, ein Tanzboden, eine Kirche, ein Gerichtssaal, ein Tierpark, ein Forstamt und eine Kunstgalerie – sie alle waren auch schon Orte, an denen Kindern aus Büchern vorgelesen wurde, passend zur jeweiligen Lokalität. Im Herbst dieses Jahres soll die Reihe fortgeführt werden, „dafür laufen bereits erste Absprachen“, sagt Isabel Both. Unter anderem wolle sich das Krankenhaus in Friedrichroda beteiligen.

Als erste Kommune in Thüringen war Gotha für dieses Projekt 2017 als „Außergewöhnliche Vorlesestadt“ ausgezeichnet worden. Es handelt sich dabei um eine von drei Kategorien, in denen die Initiatoren des bundesweiten Vorlesetages – die Wochenzeitung „Die Zeit“, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn-Stiftung – gemeinsam mit dem Städte- und Gemeindebund den Titel „Vorlesestadt“ ausloben.

Vorlesen an ungewöhnlichen Orten jeweils um 15 Uhr: 26. Mai Feuerwehr, 2. Juni Polizei, 9. Juni Probensaal Thüringen-Philharmonie, 16. Juni Avery Dennison, 23. Juni Münchshof Sundhausen