Traumhafte Landschaften in Island zeigt die Reisereportage.

Gotha: Vortrag über Naturgewalten am Polarkreis

Gotha. Sandra Butscheike und Steffen Mender berichten in der Stadtbibliothek Gotha von ihren Monaten in Island. So kann man dabei sein:

Gewaltige Gletscher, sprudelnde Geysire, heiße Quellen, bizarre Vulkane: Mit Bildern von ihrer Reise entführen Sandra Butscheike und Steffen Mender Besucherinnen und Besucher der Stadtbibliothek Gotha am Freitag, 29. April, 19.30 Uhr an den Polarkreis. Dort haben die Waltershäuser mehrere Monate verbracht. Mit ihrem VW-Bus reisten Butscheike und Mender entlang der Ringstraße, an die Westfjorde, zur Halbinsel Snæfellsnes. Sie durchquerten auf verschiedenen Touren das Hochland und erkundeten auf zahlreichen Wanderungen die Insel, allen voran der Laugavegur. Aus nächster Nähe beobachteten die Fotojournalisten Polarfüchse, Wale, Robben und unzählige Papageientaucher.

Mit Fotoapparat, Videokamera und Drohne haben Sandra Butscheike und Steffen Mender die Schönheit Islands eingefangen. Zu sehen ist auch, wie die Thüringer eine Farm für Islandpferde besuchen, mit zigtausend Isländern den „Großen Fischtag“ in Dalvik erleben und die Kulturnacht in Reykjavik feiern.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eintrittskarten gibt es in der Stadtbibliothek Gotha. Mitglieder des Freundeskreises zahlen 10 Euro, Nichtmitglieder 12 Euro. Einlass wird ab 18.30 Uhr gewährt.