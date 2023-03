Gotha: Weiterbildung mit dem Fokus auf Digitalisierung

Weiterbildungsmessen bietet die Agentur für Arbeit in Gotha und Erfurt an (Symbolbild).

Gotha. Die Agentur für Arbeit lädt in Gotha und Erfurt zu Messen mit vielen Partnern ein.

Weiterbilden, beruflich umorientieren oder die eigene Karriere planen: Dazu finden in der Agentur für Arbeit jetzt Weiterbildungsmessen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung statt – am 22. März in Erfurt und am 30. März in Gotha jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Bildungseinrichtungen aus der Region präsentieren sich und die Möglichkeiten der Branche. Die Agenturen für Arbeit, die Jobcenter und die Kammern sind mit ihren Beraterinnen und Beratern ebenfalls vor Ort, teilt Pressesprecherin Anke Klein mit.

In individuellen Gesprächen an den Messeständen könnten die Besucherinnen und Besucher mit verschiedenen Bildungsanbietern ins Gespräch kommen.

„IT steckt heutzutage überall drin. Die Arbeitswelt verändert sich, und die beruflichen Chancen in diesem Bereich werden immer vielfältiger. Alle, die sich für die digitale Entwicklung begeistern können, sollten daher die Gelegenheit nutzen und schauen, ob diese Branche zu ihnen passt. Wichtig ist, dass man Interesse und ein wenig Leidenschaft mitbringt“, empfiehlt Irena Michel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte den Besuch der Weiterbildungsmessen.