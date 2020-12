Gotha: Weiterer Vorstoß zur Ohratalbahn

Gotha. Landrat mahnt Einbeziehung des Rundes Tisches zur Wiederinbetriebnahme an.

Zur Wiederinbetriebnahme der Ohratalbahn solle das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft den im Juli dazu gegründeten Runden Tisch einbeziehen. Darum hat Landrat Onno Eckert (SPD) Staatssekretärin Susanna Karawanski (Linke) in einem Schreiben aufgefordert. So könnten Doppelstrukturen vermieden werden. Es lasse sich zügiger eine Arbeitsgruppe bilden, so Eckert. Er wolle dazu koordinierend tätig werden.