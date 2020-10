Im Landkreis Gotha gibt es sage und schreibe 1903 Handwerksbetriebe. Lediglich 233 (mit immerhin 1551 Mitarbeitern) sind in der Kreishandwerkerschaft organisiert. Das wurmt Horst-Dieter Rogall mächtig. Der Kreishandwerksmeister kann nicht verstehen, warum so viele Betriebsinhaber auf eine Mitgliedschaft pfeifen.

„Wer kegelt, tut das in einem Club, wer gern singt, tut das in einem Chor. Und wer einen Handwerksbetrieb leitet, gehört in die Innung“, findet er. Zumal die Vorteile einer Innungsmitgliedschaft nicht von der Hand zu weisen sind. „Wobei sich immer wieder zeigt, was auf den Veranstaltungen besprochen wird, ist wichtig, nicht weniger fruchtbringend sind jedoch auch die ungezwungenen Gespräche danach.

Deshalb hat die Kreishandwerkerschaft auch einen Stammtisch initiiert, bei dem sich die Handwerker manches von der Seele reden können. „Dorthin kamen auch viele, die nicht Innungsmitglied sind“, erzählt Rogall. Nach einem ersten erfolgreichen Stammtisch setzte die Corona-Pandemie eine Zäsur. „Wir werden aber daran anknüpfen, sobald das möglich ist“, verspricht der Kreishandwerksmeister.

Krise hat Betriebe unterschiedlich stark getroffen

Im September wurde Horst-Dieter Rogall für weitere fünf Jahre in diesem Amt bestätigt. Seit 2007 hat der Klempner- und Installateurmeister es inne. Mit Blick auf die jüngste Entwicklung, sieht er Gewerke, die nicht unter Corona gelitten haben und solche, die es in der Krise schwer gebeutelt hat.

„In meinem Betrieb erlebte ich einen raschen Abwärtstrend, der sich nach einer Woche radikal umkehrte und volle Auftragsbücher bescherte. Andere, wie Friseure beispielsweise, fuhren heftige Verluste ein, die sie auch nie wieder ausgleichen können. Was nicht verdient werden konnte, kann einfach nicht nachgeholt werden.“

Gegenwärtig sind auch im Gothaer Land bei den meisten Handwerksbetrieben die Auftragsbücher voll. Das ist gut, aber es ist eine Momentaufnahme. Der Blick in die Zukunft trägt Sorgenfalten. In vielen Gewerken fehlt es an Nachwuchs. Und wenn es keine Gesellen mehr gibt und keine Meister, können noch so viele Auftraggeber Schlange stehen.

Eine Ursache sieht Rogall darin, dass die Wertschätzung fürs Handwerk gesunken ist. „Das ist oft zu beobachten, wenn es um die Zukunft der Kinder geht. Wer sagen kann, dass Tochter oder Sohn studiert, bekommt Anerkennung. Wer sagt, dass sein Kind einen Handwerksberuf erlernt, hört ein mitleidsvolles ‚Ach so‘, was nicht weniger heißt als, zu mehr hat‘s wohl nicht gereicht.“

Noch vor wenigen Jahren mussten die Mechatroniker eine eigene Gesellenfreisprechung bekommen. Bis zu 90 junge Leute bekamen hier ihren Gesellenbrief. Heute gibt es für alle Gewerke eine gemeinsame Freisprechung, in diesem Jahr für 20 Frauen und Männer.

Aufstiegschancen im Handwerk ähnlich wie in anderen Berufen

Dass dringlich etwas gegen den Lehrlingsschwund im Handwerk getan werden muss, weiß auch Silke Gießmann. Sie ist mit 1. Oktober neue Geschäftsführerin der Gothaer Kreishandwerkerschaft. Fast zwei Jahrzehnte hat sie in München im Handel gearbeitet. Fremd allerdings ist ihr das Handwerk nicht, als Kürschnermeisterin hat sie nicht nur Handwerk gelernt, sondern ist in einer Handwerkerfamilie aufgewachsen. Deshalb wisse sie, wo der Schuh drückt. „Ich will das Handwerk für junge Leute wieder interessant machen“, erklärt sie.

Immer noch leide es unter dem Klischee, man muss früh aufstehen, die Arbeit ist schmutzig und schlecht bezahlt. „Das stimmt längst nicht mehr. Und wer einen solchen Beruf ergreift, hat ebensolche Aufstiegschancen wie in anderen Berufszweigen“, erläutert Gießmann.

„Nach dem Gesellenbrief zum Studium zu gehen, ist keineswegs ungewöhnlich. Oftmals schließt sich dem Meistertitel ein Fach- oder Hochschulstudium an“, fügt sie hinzu. Das und den Facettenreichtum der einzelnen Gewerke will die künftige Geschäftsführerin jungen Menschen nahebringen.

Horst-Dieter Rogall fügt an, dass sich nirgendwo alte Techniken und moderne Informationstechnologie so vereinen würden, wie im Handwerk.