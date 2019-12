Gotha: Wie Könige zueinander finden

Kaiser Augustus ist ein mürrischer Mann, das ist deutlich zu sehen. Er tippt in seinen Laptop, klappt ihn schließlich zu und geht davon. Er hat soeben die Volkszählung zum Gesetz gemacht, auf der die biblische Weihnachtsgeschichte fußt. Unterdes sind die Menschen in seinem Imperium vornehmlich mit sich selbst beschäftigt. Sie hasten aneinander vorbei, die Aufmerksamkeit ganz aufs Handy gerichtet. Wie, fragt man sich, soll diese Szenerie zum Stall in Bethlehem finden? Wie soll der Zuschauer hier, bitte schön, die Weihnachtsbotschaft entdecken?

Beides funktioniert, weil ja eben von der Geburt Jesu erzählt wird. Wenn also die Geschichte immer die gleiche bleibt, versteht es doch Pfarrerin Angela Fuhrmann sie alle Jahre wieder mit anderem Spannungsbogen zu erzählen. Flüchtlinge agierten bereits, ebenso Lehrer sowie Familien, die in jenem Kirchenjahr ihre Kinder hatten taufen lassen, und ehemalige Konfirmanden. Für 2019 hatte sich die Pfarrerin vorgestellt, dass Soldaten aus der Friedensteinkaserne das Krippenspiel gestalten. Das Vorhaben musste sie leider aufgeben. Allerdings verspricht die diesjährige Konstellation der Darsteller trotzdem Besonderes. Angela Fuhrmann hat Nachbarn aus der Liebetraustraße für die Aufführung am heutigen Nachmittag gewonnen.

Die Menschen in Augustus Imperium sind mit sich selbst beschäftigt, beherrscht vom Handy, wie hier die Hirten. Foto: Klaus-Dieter Simmen

Sie spielen überzeugend eine Geschichte, die geradewegs unserer hektischen Zeit entsprungen ist. Die Hirten müssen erst zueinander finden, anfangs sind sie allein unterwegs. Und auch die heiligen drei Könige streben keineswegs gemeinsam zur Krippe im Stall. Die Menschen, die hier unterwegs sind, haben sich nicht wirklich was zu sagen, jedenfalls zunächst nicht. Aber dann sind da die Engel, die ihnen die Angst nehmen, die sie erkennen lassen, dass alle ein gemeinsames Ziel eint. Und da ist der leuchtende Stern, der sie führt. So finden sie zusammen im Angesicht des neugeborenen Kindes. Und zeigen allen: Weihnachten verbindet.

Dies erfahren die Laienschauspieler auf besondere Weise. Horst Gröner, Oberhirte und im oberen Teil der Liebetraustraße zu Hause, findet das Projekt spannend. „Es ist ja nicht so, dass wir uns zum Krippenspiel treffen und das war’s dann. Es lernen sich Nachbarn besser kennen, wo es früher einen flüchtigen Gruß gab, nimmt man sich jetzt die Zeit für ein längeres Gespräch“, sagt der Mann, der sich auch als Sänger im Krippenspiel zeigt. Ebenso freuen sich die anderen Akteure, die Nachbarn besser oder manchmal überhaupt erst kennenzulernen.

Wegen der von Augustus angeordneten Volkszählung muss sich Josef alias Alexander Blaß auf den Weg in seine Heimat begeben.. Foto: Klaus-Dieter Simmen

Aus dem unteren Teil der Liebetraustraße kommen Maria und Josef, nämlich Kerstin und Alexander Blaß, deren Kinder als Engel großen Spaß am Krippenspiel haben. Reinhard Giese verkörpert Augustus und einen der heiligen drei Könige. Diesen Part füllen auch Beate Baum und Eshan Batyari, der aus dem Iran stammt. Wenn die drei herein kommen erklingt ein altes persisches Lied, Kinder der Erde. „Das ist eine Bereicherung“, freut sich Angela Fuhrmann. Neben den Bewohnern aus der Liebetraustraße agieren heute wieder Gemeindemitglieder, die schon lange Jahre dabei sind. Manuela Höhne verkörpert erneut den Oberengel. Sie alle bringen sich nicht nur im Spiel, sondern auch mit Anregungen ein, die Angela Fuhrmann gern annimmt.

Es sei nicht schwierig gewesen, ihre Nachbarn für das Krippenspiel zu begeistern. „Nicht jeder, den ich gern dabei hätte, konnte die Zeit dafür aufbringen“, sagt sie. Doch es ist ja nicht das letzte Mal, dass die Pastorin in ihrer Straße aktiv wird. „Während der Proben fürs Krippenspiel habe ich erfahren, dass es einen Tag der Nachbarn gibt. Der ist im nächsten Jahr am 29. Mai. Und an diesem Tag wollen wir in der Liebetraustraße ein großes Straßenfest feiern, zu dem natürlich auch Menschen eingeladen sind, die nicht hier wohnen.“ Die Akteure des Krippenspiels werden bei dieser Folgeveranstaltung selbstverständlich bei der Organisation mit von der Partie sein.

Das Krippenspiel in der Augustinerkirche Gotha: Dienstag, 24. Dezember, Beginn 15.30 Uhr