Zu einer Führung ins Herzogliche Museum lädt die Stiftung Schloss Friedenstein am 11. Oktober ein.

Gotha: Zwei Führungen am Sonntag

An diesem Sonntag, dem 11. Oktober, stehen wieder zwei öffentliche Kurzführungen auf dem Programm der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha: Um 11 Uhr können Interessierte in das Schloss und seine Schätze hineinschnuppern, um 13 Uhr gibt ein Rundgang einen Überblick über die Weltkunst im Herzoglichen Museum, kündigt die Stiftung an. Die Kosten für die Führung sind im Eintrittspreis inbegriffen: Für Schloss und Museum beträgt dieser zehn Euro, ermäßigt vier Euro, nur für das Herzogliche Museum sind es fünf Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben regulär freien Eintritt.