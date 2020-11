Gotha: Zweites Jahr ohne Gebühren im Kindergarten

In Gothaer Kindergärten wie das Teeschlösschen wird das zweite beitragsfreie Jahr eingeführt.

Gotha. Gotha passt Satzungen ans Thüringer Kindergartengesetz an.

Die Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindergärten in Gotha sind an das Thüringer Kindergartengesetz angepasst worden. Das sieht ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr sowie Masernimpfpflicht und Verstärkung der Impfprävention vor, erklärt Beigeordnete Marlies Mikolajczak (CDU). Das ist neben redaktionellen Änderungen in die beiden Satzungen eingearbeitet worden. Eine Gebührenerhöhung ist damit nicht verbunden.