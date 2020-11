Gothaer Abgeordneter zeigt sich mit Soldaten verbunden

Bundestagsabgeordneter Tankred Schipanski (CDU) und Stephan Ursuleac (links) vom Deutschen Bundeswehrverband an einem Tisch voller Grußkarten, die an die Soldaten im Ausland geschickt werden.

An einer Aktion des Bundeswehrverbandes, eines eingetragenen Vereins, der sich der Interessenvertretung aller Menschen der Bundeswehr verpflichtet fühlt, beteiligte sich der Gothaer Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU). Die Aktion „Gelbe Bänder der Verbundenheit“ beinhaltet, sich eine gelbe Schleife ans Revers zu heften und Grüße der Verbundenheit an die zurzeit im Ausland eingesetzten Soldaten zu senden.

Der Verband hatte sich erfolgreich an Bundestagsabgeordnete gewandt. „Rund 200 Soldatinnen und Soldaten der Friedenstein-Kaserne Gotha leisten mit ihrer Arbeit für die Nato-Mission „Enhanced Forward Presence“ (EFP) in Litauen und bei der Mission „Minusma“ in Mali einen wichtigen Beitrag für unsere Sicherheit mit unseren Verbündeten“, begründet Schipanski seine Beteiligung in einer Mitteilung aus dem Berliner Abgeordnetenbüro. Er erinnert, die Bundeswehr feiere in diesen Tagen ihren 65. Geburtstag und leiste seit ihrer Gründung Großartiges für unsere Sicherheit, im Ausland und bei Katastrophenfällen, und verweist auch auf die Unterstützung der Gesundheitsämter durch Soldaten.