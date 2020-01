Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Ansichten über schlechte Laune

Sei nicht so miesepetrig gelaunt, hörte ich gestern eine Mutter zu ihrem Sohn sagen. Der Junge, ich schätze mal so zwischen zehn und zwölf Jahre alt, schien wirklich nicht seinen allerbesten Tag erwischt zu haben. Mit verschränkten Armen, den Blick nach unten gerichtet, wartete er an der Ampel in der Gartenstraße, dass diese auf Grün umschaltete. Doch bevor es soweit war, schimpfte und nörgelte er wie ein „Rohrspatz“.

Irgendetwas schien dem Jungen nicht zu gefallen. Sei es die lange Wartezeit an der Ampel, das Verpassen des Linienbusses, der wieder losfuhr, oder dass er nicht das bekommen hat, was er wollte. Gegenüber seiner Mutter machte er das ziemlich deutlich. Mit Sicherheit sorgte auch das nasse Wetter dafür, dass er schlecht gelaunt war. Einige Passanten um ihn herum mussten unwillkürlich grinsen, während seine Mutter bald ausflippte. Als die Ampel endlich umschaltete, setzte auch er sich langsam in Bewegung. Ich wollte ihm noch zurufen, dass er sich seine schlechte Laune besser aufheben soll. Denn heute wird der Miesepeter-Tag gefeiert und da wäre er mit seiner Nörgelei am besten vertreten. Doch leider ist er dann mit seiner Mutter in den nächsten Bus eingestiegen, der an der Haltestelle bereits wartete.