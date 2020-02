Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Anwalt berät Bürger in Rechtsfragen

Das Gothaer Mehrgenerationenhaus des Vereins Lebensart erweitert sein Beratungsangebot. So besteht für die Bürger der Stadt Gotha und Umgebung das Angebot einer kostenfreien Erstberatung in rechtlichen Angelegenheiten. Die Beratung findet im Mehrgenerationenhaus am Hauptmarkt 17 an jedem zweiten Dienstag im Monat ab 18 Uhr statt und wird durch Rechtsanwalt Burkhard Stoll geleitet. Der erste Termin ist für den 11. Februar geplant.

Anmeldung unter Telefon: 03621/22 66 85