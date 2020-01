Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Arnoldi-Gymnasium hat Tag der offenen Tür vorbereitet

Für Sonnabend, den 18. Januar, lädt das staatliche Gymnasium Arnoldischule Schulkinder und ihre Eltern aus den Grundschulen zum Tag der offenen Tür ein, teilt Schulleiter Clemens Festag mit. Die Veranstaltung beginne um zehn Uhr in der Aula. Dort wird das Schulkonzept vorgestellt. Es sei modern und international ausgerichtet, mache den Übergang von der Grundschule ans Gymnasium leicht und führe sicher zum Abitur.

Festag beantworte im Anschluss an den Vortrag gern alle Fragen zum Übertritt ans Gymnasium, versichert er weiter. In allem Räumen wird es Angebote zum Informieren und Mitmachen geben. Alle Fächer von Musik über Sprachen bis zum Mathematik, Physik, Biologie und Chemie werden vorgestellt.

Es kann mit Mikroskopen gearbeitet werden, es gibt chemische Experimente und Versuche in Physik. Die Grundschüler können sich selbst betätigen und werden dabei von Lehrern und Schülern der höheren Klassenstufen angeleitet und unterstützt.

Etwa 50 Stationen werden vorbereitet

Bei gutem Wetter wird die Sternwarte des Gymnasiums geöffnet und in Betrieb genommen. Rund 50 Stationen sind vorbereitet. Auf dem neuen Kleinsportfeld der Schule in der Karl-Schwarz-Straße im Areal der ehemaligen Schwimmhalle gibt es dann auch ein Fußballturnier soweit das Wetter dies nicht verhindert. Eine Vokalgruppe wird im ganzen Schulhaus a cappella singen. Die Bibliothek ist geöffnet und der Schulförderverein stellt sich vor. Erfahren können Eltern und Kinder auch, wie am Arnoldi-Gymnasium die „Sternstunden“ genutzt werden, die im Lehrplan der fünften und sechsten Klassen jede Schule selbst gestalten kann.

Für künftige Arnoldianer gibt es Angebote wie Schach, Chinesisch, Textildesign, um den Themenkreis Nachhaltigkeit, Basketball, Volleyball und Badminton. Im Schulgebäude gibt es eine Caféteria. Sie ist am Tag der offenen Tür ebenfalls geöffnet. Die Veranstaltungen in der Eisenacher Straße 5 enden am Sonnabend um 13.30 Uhr.

Tag der offenen Tür am 18. Januar, ab 10 Uhr, Gotha, Arnoldischule, Eisenacher Straße 5