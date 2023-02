Gothaer aufgepasst: Mitwirkende für Festumzug gesucht

Gotha. Die Kultourstadt Gotha sucht Freiwillige beim Gothardusfest. Auch alle, die am 5. Mai Geburtstag haben, sollten aufhorchen.

Vom 4. bis 7. Mai findet in Gotha wieder das Gothardusfest statt. Die Kultourstadt Gotha sucht nun nach Personen, die sich als Darsteller oder Schildträger im historischen Kostüm an dem großen Festumzug beteiligen wollen. Auch Ordner für die Sicherheit von Strecke und Festwagen werden gesucht. Interessierte können sich bis 14. April melden.

Der historische Festumzug am 6. Mai soll der Höhepunkt des Stadtfests sein. Auf einer Länge von rund zwei Kilometern führt er von der Stadthalle bis in die Innenstadt zur Wasserkunst, vorbei an tausenden Zuschauenden.

Beim neunten Bild des Festumzuges dreht sich zudem alles um den Stadtpatron St. Gothardus und seinen Namenstag, den 5. Mai. Um dieses Umzugsbild mit Leben zu füllen, lädt die Kultourstadt all diejenigen ein, die am 5. Mai Geburtstag haben oder „Gotthardt“ im Vor- oder Nachnamen tragen, am Umzug teilzunehmen. Sie haben die Chance, das Gothardusfest vom Kremserwagen aus aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben.

Interessierte sowie Namensvettern und Geburtstagskinder melden sich bei Maya Heß per Mail unter der Adresse m.hess@kultourstadt.de oder unter Telefon: 03621 / 510423.