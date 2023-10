Gothaer Autor schreibt über den Robin Hood des Erzgebirges

Gotha. Warum ist Karl Stülpner so beliebt und was steckt hinter seiner Geschichte? Ein Gothaer Autor ging sechs Jahre lang auf Spurensuche.

Neue Abenteuer des Volkshelden aus dem Erzgebirge hat der Gothaer Buchautor Kai Kretzschmar jetzt veröffentlicht. Das Buch bildet die Fortsetzung des ersten Teils über die Geschichte des Wilderers, Schmugglers, Soldaten und Lebenskünstler Karl Stülpner. Aufwendig und mit Liebe zum Detail hat Kretzschmar Anekdoten über den „Robin Hood des Erzgebirges“ erzählerisch und fotografisch in ein Werk verpackt.

Nach dem Erscheinen des ersten Bandes über den Stülpner Karl im Jahre 2018, legte der Gothaer Autor nunmehr den langersehnten zweiten Band vor, den er wieder unter seinem Pseudonym Kai von Kindleben verfasst hat. Kretzschmar, der in Kindleben wohnt und arbeitet, ist seit mehr als 25 Jahren über Thüringens Grenzen hinaus als Comiczeichner, Buchautor und Fotograf bekannt. Sämtliche Bildaufnahmen in den beiden Bänden entstanden durch seine Hand.

Den Heißluftballon hat Kai Kretzschmar selbst entworfen und gebaut. Foto: Conny Möller

Sechs Jahre lang habe Kai Kretzschmar an dem Projekt gearbeitet. „Wir haben entsprechende Locations gesucht, die in die Zeit passten und das war gar nicht so einfach“, erzählt der Autor. Schließlich spielt die Geschichte des Stülpner Karl im 18. Jahrhundert und beruht auf Tatsachen. Als Sohn eines erzgebirgischen Bauern machte sich der Titelheld vor allem einen Namen als vorzüglicher Schütze und eigensinniger Rebell.

Im Mittelpunkt des zweiten Bandes steht Stülpners Hochzeit, der große Krieg der napoleonischen Armee gegen die Preußen, seine Gefangenschaft und die Befreiung. Mehr als 1000 Fotos sind dabei entstanden. Auch diesmal hat Kai Kretzschmar eine illustre Schar um sich gebildet, die in historischer Bekleidung die Szenen im Buch nachstellten. „Man muss Feingefühl dazu haben, denn ein aussagekräftiges Foto transportiert das Gefühl“, so der Fotograf.

Viele Spielszenen entstanden im Thüringer Wald und Erzgebirge

Die Spielszenen ziehen sich wie ein rotes Band durch das Buch. So entstanden unter anderem die Szenen auf dem Großen Inselsberg, in Tambach-Dietharz und Umgebung, Seiffen, Hohnstein, Fahner Höhe, Leipzig, Bad Langensalza und im Erzgebirge. „Die Darsteller und Mitwirkenden waren ständig unterwegs“, sagt Kretzschmar. Das sei nicht immer einfach gewesen, schließlich mussten auch die entsprechenden Requisiten gesucht werden. Hinzu kamen Kostüme und Modellbauten. Kretzschmar: „Ich kann mich erinnern, dass wir ein Waldgasthaus, deren Ausstattung in die Zeit passte, gesucht hatten. Gefunden habe ich es in Bornhagen.“ Dasselbe galt für die typische gelbe Postkutsche jener Zeit. Auch hier spielte der Zufall eine große Rolle.

Karl Stülpner (Eyck Eggener) heiratet Christiane (Hanne) Wolf (Isabell Aurin), hier im Kreise der Hochzeitsgesellschaft. Foto: Kai Kretzschmar

Doch das ist für Kretzschmar nicht das letzte Projekt gewesen. Gemeinsam mit Andreas M. Cramer, mit dem er bereits viele Bücher, Ausstellungen und Theateraufführungen, wie „Dinner auf Gothsch“ oder das Gothaer Barockfest initiiert hat, soll erstmals ein Kinderbuch auf den Markt kommen. Zudem plant er ein Buch über August Christoph von Wackerbarth, dem Staatsminister im Dienste Augusts des Starken. „Das wird eine interessante Geschichte“, verrät der Buchautor.

Kai von Kindleben, Stülpner Karl. Gegen Tod und Teufel, Sutton Verlag Erfurt, 128 Seiten, 131 Abbildungen, ISBN: 978-3-96303-430-5, 24,99 Euro.