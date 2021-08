Gothaer Band Polars spielen auf der Freilichtbühne am Heuberghaus

Gotha. Die Gothaer Band „Polars“ spielen am 29. August auf dem Heuberg. Am 16. Oktober heißt es „Polars und Gäste“ in der Stadthalle der Residenzstadt.

Die Polars spielen am Sonntag, 29. August, ab 13.30 Uhr auf der Freilichtbühne am Heuberghaus. Wie Bandleader Willi Woigk mitteilte, soll der verschobene Oldie-Abend „Polars und Gäste“ in der Gothaer Stadthalle am 16. Oktober, 20 Uhr, stattfinden. Die Gäste am Sonntagabend sind: The Krissy Matthews Band aus England und Micados aus Gotha. Karten gibt es im Vorverkauf.