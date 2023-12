Gothaer beschließen das Jahr 2023 sportlich

Gotha Lauffreunde rennen im Schlosspark Gotha dem neuen Jahr entgegen.

Zum 25. Male gab es am Sonntag, 31. Dezember, den Silvesterlauf des Vereins der Gothaer Lauffreunde im Schlosspark. Am östlichen Ende des großen Parkteiches starteten die Kinder, insgesamt elf, kurz nach 14 Uhr zu ihrer einen Laufrunde, die Erwachsenen dann gut 5 Minuten danach. Sie liefen vier Runden und damit fünf Kilometer. Auf Zeitmessung und Platzierungen wurde verzichtet. Am Ende erhielten alle volljährigen Teilnehmer vom Veranstalter eine kleine Flasche Sekt mit gestaltetem Etikett zur Erinnerung. Es gab auch Schmalzbrote, Glühwein und Tee. Nur ein Sparschwein für Spenden war aufgestellt. Auf den Runden wurden 69 Erwachsene gezählt. Die Veranstalter und die Teilnehmer hatten mit dem Wetter Glück. Ein leichter Nieselregen setzte erst am Ende des Laufs ein.