Gothaer Bibliothek hält neuen Lesestoff für Ferienkinder bereit

Wer die Ferien zum Lesen nutzt, findet in der Stadtbibliothek Gotha neuen Lesestoff.

Gotha. Willy, Morx & Co. – Die Stadtbibliothek Gotha stellt Neuanschaffungen für Bücherwürmer von sechs bis zwölf Jahren vor.

Für die Ferien ist in der Stadtbibliothek Gotha neuer Lesestoff eingetroffen. Neu im Angebot für Bücherwürmer zwischen sechs und zwölf Jahren ist „Die Polidoris und der Pakt der Finsternis“. Ebenfalls gruselig aber kürzer ist „Ein kleines bisschen Vampir“ mit einfachen Texten.

Für junge Krimifans gibt es einen neuen Band der Reihe „Kommissar Pfote“. „Das Schloss der Smartphone-Waisen“ dreht sich um Kinder, die ihre Eltern durch Smartphone-Unfälle verloren haben. Was ist ein Morx? – Das klärt sich in „So ein Morx!“ aus der Buchreihe „Kids in Bläck“ für Kinder über Monster und Außerirdische.

Von Ferien auf einem Ponyhof an der Nordsee und einer mysteriösen Flaschenpost erzählt „Ferien mit Juli“. Eine Freundschaftsgeschichte aus Finnland ist „Agnes und der Traumschlüssel“. Neu in der Bibliothek ist zudem „Willys wundersame Abenteuer und eine königliche Geschichte“. Geniale Erfindungen, Pannen und Gespensterfallen gibt es in „Zwei Erfinder für alle Fälle“.

Bücher können für vier Wochen entliehen und danach verlängert werden. Voraussetzung ist ein gültiger Bibliotheksausweis, den es für Kinder kostenlos gibt.

Medien können ausgeliehen werden jeweils dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.