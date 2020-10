In der vergangenen Woche haben die Mitarbeiter des städtischen Gartenamtes damit begonnen, den sommerlichen Blumenschmuck aus der Gothaer Innenstadt ins Winterquartier zu transportieren. Als erste wurden die geleasten Blumensäulen und -kugeln, bepflanzt mit den leuchtend roten Pelargonien, abtransportiert. Der Sommerblumenschmuck wird ab Mai von einer holländischen Firma gegen Gebühr bereitgestellt und im Oktober wieder abgeholt. Finanziert wurde dieser Blumenschmuck dank Spenden von sieben Unternehmen. In den kommenden zwei Wochen kommen auch die stadteigenen Kübel mit der mediterranen Dauerbepflanzung aus Palmen, Agaven, Neuseeländer Flachs und Blaulilien ins Winterquartier. Dieser Blumenschmuck zierte die Stadt in der Marktstraße, auf dem Neumarkt und dem Bahnhofsvorplatz.