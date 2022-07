Gothaer Brauerei ist Thema im Landtag

Gotha. Die SPD-Landtagsfraktion will ein deutliches Signal an die Unternehmensleitung in Oettingen senden.

Der Kampf um den Erhalt der Brauerei in Gotha wird Gegenstand im Landtag in der kommenden Woche, darüber informiert der SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Hey. Neben der drohenden Schließung der Brauerei soll auch auf den geplanten Arbeitsplatzabbau beim Automobil-Zulieferer Continental in Waltershausen und Mühlhausen sowie der Modell Technik Formenbau in Sömmerda hingewiesen werden. Am Mittwoch werden im Landtag die aktuellen Stunden behandelt, bei denen jede Fraktion ein dringliches Thema auf die Tagesordnung setzen kann. „Der Landtag kann dabei keine bindenden Beschlüsse fassen, aber uns geht es vor allem darum, noch einmal ein deutliches Signal an die Unternehmensleitung in Oettingen zu senden und klarzustellen: Der Gothaer Standort ist für ganz Thüringen von entscheidender Bedeutung“, so Hey.