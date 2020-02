Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Bürger zwischen Empörung und Frustration

„Ich habe so einen Hals.“ Eine Gothaerin beschreibt am Donnerstag auf dem Neumarkt am Stand der Linken ihre Entrüstung über die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) am Mittwoch zum Ministerpräsidenten. Wolfgang Krüger ist darüber erschüttert. Er findet es schlimm, dass das mit Stimmen der AfD möglich geworden ist. „Ich habe die Nazizeit erlebt. Ich kann nicht begreifen, dass heutzutage junge Leute Neonazis unterstützen“, sagt der 85-Jährige.

Empörung, Irritation, Frustration „Solche Reaktionen hatten wir häufig“, berichtet Landtagsabgeordneter Sascha Bilay. Er ist am Donnerstagvormittag mit Parteifreunden der Linken auf den Neumarkt gezogen, um dem Unmut über die Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten Luft zu verschaffen. Bernd Fundheller, Linke-Fraktionsvorsitzender im Gothaer Stadtrat, ist mit dem knallroten Fahrrad, das sonst zu Wahlkampf-Auftritten dient, vorgefahren. Die Genossen werden ständig von Passanten angesprochen. Fast ausnahmslos sei von einem Skandal die Rede berichtet Bilay. Nur zwei der mehr als 250 Besucher am Stand hätten in den gut in zweieinhalb Stunden ihre Sympathie zum Wahlausgang bekundet. „Alle anderen sind empört, irritiert und frustriert“, stellt Bilay fest. „Dieser Ministerpräsident repräsentiert nicht die Mehrheit der Bevölkerung.“ Druck von allen Seiten Barbara Ignatzi hat deswegen schlecht geschlafen. „So sehr hat mich das aufgeregt.“ Kemmerich bekomme zum Glück Druck von allen Seiten, sagt die Passantin. Das bestätigt sich auch wenige Sekunden später. Kurz vor 14 Uhr geht die Meldung ein, dass Kemmerich das Ministerpräsidentenamt aufgeben will. Offensichtlich werde die FDP einen Antrag zur Neuwahl des Ministerpräsidenten stellen, bewertet Bilay die neue Entwicklung. Die Landtagssitzung am Mittwoch mit der Neuwahl Kemmerichs sei ja auch nicht beendet, sondern vertagt worden. Vielleicht lasse sich über Verfahrensfragen die Neuwahl des Ministerpräsidenten wieder aufnehmen. „Dann hätten eine paar Abgeordnete die Chance, das zu tun, was sie hätten tun sollen: Sich der Stimme enthalten oder Ramelow geben“, sagt Bilay. Für CDU und FDP könne es jetzt nur noch um Schadensbegrenzung gehen. Die beiden Fraktionen hätten sich von der AfD regelrecht vorführen lassen. Schlag gegen die Demokratie „Ich kann es immer noch nicht fassen“, sagt Vera Fitzke, Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag. Die Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten schade der Demokratie in Thüringen und darüber hinaus. Eine Neuwahl des Landtags hält Fitzke angesichts der Zwei-Drittel-Mehrheit für schwierig. Das sieht Bilay ebenso. Da müsse so viel Druck auf die CDU ausgeübt werden, damit diese zustande komme. Jörg Köllner, CDU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter aus Zimmernsupra, nennt die Wahl Kemmerichs „mehr als überraschend“. Bei drei Kandidaten sei das nicht zu erwarten gewesen, schon gar nicht, dass die AfD ihrem eigenen Bewerber keine Stimme gibt. Interessen der Thüringer vertreten CDU-Landesvorstand und Fraktion wollen beraten, wie nach dem Rücktritt Kemmerichs mit der neuen Entwicklung umgegangen werden soll. Kellner geht davon aus, dass sich bei einer Neuwahl des Parlaments die Konstellation im Landtag und dessen Handlungsfähigkeit nicht gravierend ändern werde. Sie werde sich eher noch weiter verschärfen, wenn der rechte und linke Rand gestärkt daraus hervorgehen sollte. „Die anderen werden Federn lassen, wenn es dazu kommen würde“, prognostiziert Kellner. Es sei kein Fehler gewesen, keinen CDU-Kandidaten für die Ministerpräsidentenwahl zu stellen. „Mit vier Kandidaten wäre das Tohuwabohu perfekt gewesen.“ Kritisch bewertet Kellner den Druck von außen, der jetzt auch auf seine Partei ausgeübt werde. „Von Berlin aus ist das immer leicht gesagt. Wenn ich am Gartenzaun stehe und dem Nachbar sage, was er alles richtig oder falsch macht, aber nicht drin stehe. Wir haben in erster Linie die Interessen der Thüringer zu vertreten und nicht die der Berliner“, sagt Kellner. Es gelte die Situation an Ort und Stelle zu betrachten. „Das können am besten die, die dafür gewählt wurden.“ Da habe er etwas mehr Zurückhaltung erwartet. Im Wahlkampf seien die Berliner auch nicht gerade hilfreich gewesen. Es sei das Ziel gewesen, rot-rot-grün abzulösen.“ Das sei eingetreten. „Wir können das nur für uns entscheiden.“ Rot-rot-grün abwählen Birger Gröning, AfD-Landtagsabgeordneter aus Gotha, nennt die Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten einen demokratischen Vorgang. Dass dann der eigene AfD-Kandidat Kindervater im entscheidenden dritten Wahlgang keine Stimmen seiner Fraktion erhalten hat, dafür habe es einen einzigen Grund gegeben: „Unser Ziel war es, rot-rot-grün abzuwählen.“ Das sei eigentlich mit dem Wahlausgang im Herbst 2019 durch den Thüringer Bürger schon erfolgt. „Aber sie haben den Regierungsanspruch für sich gedeutet“, so Gröning. Nun breche die Panik aus, so Gröning. Mit der jetzt auf das Tableau gehobenen Forderung nach einer Neuwahl des Landtages werde das demokratische Ergebnis der Landtagswahl in Frage gestellt. Die AfD-Fraktion werde die neue Entwicklung nach dem Rücktritt Kemmerichs besprechen und entscheiden, wie sie sich positioniere: Wiederholung der Wahl des Ministerpräsidenten oder vorgezogene Landtagswahl.