Gothaer CDU ehrt langjährige Mitglieder

Gotha. CDU-Kreisverband dankt Mitgliedern für Engagement. Ehrennadeln und Ehrenurkunden gibt es für 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder des CDU-Kreisverbandes findet Freitag, 16. Dezember statt. Pandemiebedingt gab es die letzte Ehrung vor drei Jahren, teilt Kreisgeschäftsführer Lukas Meyer mit. Der CDU-Kreisverband Gotha will mit der Veranstaltung langjährigen Mitgliedern danken, die sich im Ehrenamt für soziale Verbundenheit einsetzen und die in ihrer Freizeit mit Ausdauer, Entschlossenheit, Hingabe und Einfühlungsvermögen Verantwortung übernehmen.

„Alle ehrenamtlich Tätigen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den Zusammenhalt in unserem Land. Ich weiß, dass es gerade in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich ist, sich politisch in seiner Freizeit für seine Heimat zu engagieren“, so der CDU-Kreisverbandsvorsitzende Hans-Georg Creutzburg.

25 Jahre: Thomas Fröhlich, Hans Dieter Schomann, Bernd Raßbach, Michael Allin, Jens Holzapfel, Dieter Labsch, Kai Reichardt, Timm-Torsten Scheikel, Christel Gehrhardt, Winfried Völlmer, Walter Görnandt, Klaus Kaufmann, Barbara Kaufmann, Patrick Pfeifer, Pia Pelzer und Sigurd Scholze.

40 Jahre: Evelin Groß, Horst Christ, Otto Böttcher, Werner Kukulenz, Sabine Gottschalk und Fritz Keller.

50 Jahre: Bernd Biedermann.