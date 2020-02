Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Diakonie startet Radoffensive

Die Mitarbeiter der Diakonie im Landkreis Gotha und des Bodelschwingh-Hofes Mechterstädt fahren Rad. Nein, nicht nur privat, sondern auch dienstlich können sich die mittlerweile rund 700 Mitarbeiter abstrampeln – salopp gesagt. Ab diesem Frühjahr will der Unternehmensverbund die Möglichkeit anbieten, Fahrräder zu leasen, das kündigt Vorstand Thomas Gurski an. Das Angebot solle auch für Elektrobikes gelten, merkt Gurski dazu an.

Dass Pflegekräfte demnächst mit dem Fahrrad übers Land radeln, das werde nicht eintreten. Dafür gebe es weiterhin Dienstwagen. Die Radoffensive diene dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Sprich: Fitte Mitarbeiter sind voll einsatzfähig, tragen zum guten Betriebsklima bei. Es ließen sich noch weitere Vorteile aufzählen.

Nicht auszudenken, wenn das Radbeispiel Schule macht, wenn Beamte, Arbeiter, Angestellte nur noch mit Fahrrädern zum Dienst, zur Arbeit und anschließend in den Feierabend radeln.

Höchste Zeit, dass der Ausbau von Radwegen weiter vorankommt. Zumal Parkplätze in der Gothaer Innenstadt immer rarer werden.

Auf dem Bodelschwingh-Hof in Mechtstädt dominierten am Donnerstag noch die vierrädrigen Wagen. Das Bild dürfte sich wohl bald ändern.