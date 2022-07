Die Gerüste an der Regelschule „Conrad Ekhof“ sind gefallen. Jetzt wollen Schüler und Lehrer mit einem Schulfest Danke sagen.

Gothaer Ekhofschüler in Feierlaune

Gotha. Die Ekhofschule in Gotha-West veranstaltet am 13. Juli ein Schulfest zum Abschluss der Sanierungsarbeiten.

Die Regelschule „Conrad Ekhof“ im Westviertel der Stadt Gotha wurden in den vergangenen Jahren behindertengerecht umgebaut, saniert und digital auf den neuesten Stand gebracht. Grund genug, mit einem Schulfest danke zu sagen.

So wollen Regelschüler, Lehrer, Eltern und Ehemalige am Mittwoch, 13. Juli, gemeinsam mit interessierten Besuchern Feiern. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr gibt es die Möglichkeit, das sanierte Schulgebäude zu sehen.