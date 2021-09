Gemeinsam mit Landrat Onno Eckert (Mitte) eröffneten Ralf Hafermann, die Schülerinnen Ronja und Ellen sowie Schulleiter Andreas Günther (rechts) die neue Freisportfläche am Förderzentrum Lucas Cranach in Gotha ein.

Gothaer Förderschüler nehmen neue Sportfläche in Besitz

Gotha. Für die neue Freizeitsportanlage investiert der Landkreis 730.000 Euro. Wie Landrat Onno Eckert das Engagement begründet, lesen Sie hier.

Das lange Warten hat endlich ein Ende. Mit einem kleinen Sportfest weihten am Montag die Mädchen und Jungen des Gothaer Förderzentrums Lucas Cranach ihre neue Freisportfläche ein. Hier soll ab sofort der Schulsport stattfinden. Der Landkreis investierte rund 730.000 Euro in die Anlage.

Die neue Sportfläche biete den 272 Schülern des Förderzentrums ungeahnte Möglichkeiten an Sportarten, die es zuvor nicht gegeben hat. Das 44 mal 26 Meter große Spielfeld ermöglicht eine Vielzahl von Ballsportarten wie Handball, Volleyball, Basketball und Fußball. Eine 60-Meter-Laufbahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlage sowie eine Gymnastikfläche wurden ebenfalls angelegt.

Für Schulleiter Andreas Günther geht damit auch ein großer Traum in Erfüllung. „Als wir 1989 in das Schulgebäude gezogen sind, hatten wir nur eine Turnhalle und eine Rasenfläche“, erinnert sich Günther. Die Rasenfläche wurde für den Schulsport genutzt und mehr als Ballwerfen und Speerwerfen ging auch nicht. Zwei Jahre haben die Planungsarbeiten für den Umbau der Freifläche gedauert. Jetzt krönt die Fertigstellung die bisherigen Anstrengungen des Landkreises, die Förderschullandschaft in der Region zukunftsfest aufzustellen.

Schule will an sportliche Erfolge anknüpfen

„Die Entwicklung der Förderschulen vollzieht sich im Spannungsfeld des Inklusionsanspruchs einerseits und der Herausforderung andererseits, dennoch ein Angebot für Kinder mit besonderen Bedarfen vorzuhalten“, umreißt Landrat Onno Eckert (SPD) die Hintergründe für den Ausbau des Förderzentrums. Am Standort des Förderzentrums in der Breiten Gasse gibt es bereits eine Reihe von guten Bedingungen. So konnte 2019 für den fast gleichen Betrag die Hof- und Außenfläche des Schulgebäudes neu gestaltet werden.

Das Förderzentrum will nun an seine sportlichen Erfolge anknüpfen, schließlich war die Schule mal Landesmeister. Schulleiter Günther: Das werden wir Dank der neuen Freisportfläche wieder anstreben.