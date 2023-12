Gothaer Freundeskreis sammelt Geld für Friedenstein-Balustrade

Gotha Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein schließt Finanzierungslücke. Weitere Spenden für das Projekt Altarbalustrade sind eingegangen. Wie es weitergeht.

Heiko Stasjulevics

Eines der größten Einzelobjekte des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein soll im kommenden Jahr sein erfolgreiches Ende finden. Die Rede ist von der Restaurierung der Altarbalustrade der Schlosskirche.

Die Idee wurde im Jahre 2020 geboren und im Oktober 2023 war die linke Hälfte der Balustrade fertiggestellt. Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch eine Finanzierungslücke von gut 2500 Euro klaffte, wurde bereits der Startschuss für die Bearbeitung der rechten Hälfte der Altarbalustrade gegeben.

Restauratorin richtet eine Hälfte der Brüstung bereits her

Es sei erfreulich, dass durch zwei Spenden von Freundeskreismitgliedern diese Lücke schnell geschlossen werden konnte, freut sich Klaus Kleinsteuber, Vorsitzender des Freundeskreises und bedankt sich für die großzügigen Spenden in Höhe von 2500 und weiteren 250 Euro. Der Gesamtbetrag in Höhe von 2750 Euro wurde umgehend an die Schlösserstiftung in Rudolstadt überwiesen, sodass das Projekt finanziell noch 2023 abgeschlossen werden konnte. Jetzt sei die Restauratorin Sintja Bitter gefordert, die zweite Hälfte der Altarbalustrade genauso gut zu überarbeiten wie die erste. Im April oder Mai des kommenden Jahres soll die Balustrade komplett fertig sein.

„Der Freundeskreis kann stolz darauf sein, dass wir mit der Restaurierung der Altarbalustrade auch einen kleinen Beitrag zur Aufwertung der Schlosskirche geleistet haben“, sagt der Vereinsvorsitzende. Er ist der Ansicht, dass dieses Gemeinschaftsprojekt mit den Mitarbeitern der Schlösserstiftung ein gutes Beispiel für die weitere Zusammenarbeit werden könne.