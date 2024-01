Gothaer Genossen starten gut vorbereitet ins Thüringer Superwahljahr

Gotha Bei seinem traditionellen Jahresauftakt blickt der Ortsverein der Gothaer SPD mutig nach vorn und bereitet sich auf ein schweres Jahr vor

Zum traditionellen Neujahrsfrühschoppen hatte der Ortsverein der Gothaer SPD am Samstag in den Berggarten eingeladen. In geselliger Runde blickten die Sozialdemokraten auf ein politisch turbulentes Jahr zurück, schauen aber auch mutig nach vorn. In zwangloser Runde wurden die Ereignisse der letzten zwölf Monate diskutiert. Natürlich warfen auch die Herausforderungen in Stadt, Kreis und Land in der kommenden Zeit sowie im Rest des noch langen Jahres ihre Schatten voraus. Dazu zählen natürlich auch die bevorstehenden Wahlen in den Kommunen, Rathäusern und Landratsämtern und im Herbst dann im Thüringer Landtag.

Neben den Ortsvereins-Mitgliedern waren deshalb auch mit Landrat Onno Eckert und Oberbürgermeister Knut Kreuch die beiden führenden Sozialdemokraten aus Stadt und Kreis vertreten. Leider konnte Matthias Hey, Vorsitzender der Gothaer SPD, an diesem Vormittag krankheitsbedingt nicht im Berggarten mit dabei sein, schickte seinen Genossen aber eine Grußbotschaft. Als Gäste konnte Peter Leisner in diesem Jahr zusätzlich noch Thüringens Innenminister und Spitzenkandidat Georg Maier sowie Innen-Staatssekretärin Katharina Schenk zum Jahresauftakt im Berggarten begrüßen.