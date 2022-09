Gothaer Gewerbeverein will wissen, wann das Licht aus sein muss

Gotha. Die Gewerbetreibenden wenden sich an den Landtag. Sie möchten Rechtssicherheit.

Unterschiedliche Aussagen zum „Betrieb beleuchteter oder lichtemittierender Werbeanlagen“ beklagt der Gewerbeverein in einem Brief an den Thüringer Landtag. „Einmal wird ein Zeitfenster von 22 bis 6 Uhr erwähnt, dann von 22 bis 16 Uhr“, schreibt Vereinsvorsitzender Andreas Dötsch.

Den Gewerbetreibenden gehe es um einen amtlichen Beschluss, welcher die Rechtskräftigkeit dokumentiere, gegebenenfalls mit einer Schlussfolgerung, wie diese Zeitspanne eruiert wurde. „Differenziert die Umsetzung gar von Bundesland zu Bundesland, oder wurde eine Ursprungsversion etwa nachverschärft?“, fragt Dötsch.

In das Thema müsse Transparenz gebracht werden. Daher sei eine rechtssichere Auskunft wichtig, man benötige kein Formblatt, sondern den dokumentierten Beschluss. Die Gewerbetreibenden seien gewillt, ihre Möglichkeiten zum Energiesparen auszuschöpfen.

Verständnis sei jedoch endlich. „Abgesehen von der Tatsache, dass dieser Energiesparplan wohl einmal mehr so etwas von realitätsfremd ist, sind wir an einer lösungsorientierten Definition und Klärung interessiert“, so Dötsch weiter.

Im Zuge der Sparmaßnahmen sollen auch Gebäude, Denkmäler und Werbeflächen zu bestimmten Zeiten nicht beleuchtet werden.