Gothaer Hochseilartist Rudi Weisheit wird Ehrenbürger

Hochseilartistin Natalia ist eine Perfektionistin am Ring. Das stellte die Artistin der Geschwister Weisheit während des Festaktes zur Ehrenbürgerschaft ihres Vorbildes Rudi Weisheit eindrucksvoll unter Beweis.

Gotha. Der Gothaer Hochseilartist Rudi Weisheit ist neuer Ehrenbürger seiner Heimatstadt. Mit einem Festakt ehrte die Stadt den heute 81-Jährigen.

Die Stadt Gotha hat einen neuen Ehrenbürger: Rudolf Weisheit, Oberhaupt der Gothaer Hochseiltruppe Geschwister Weisheit, erhielt am Samstag bei einer Festveranstaltung die höchste Auszeichnung der Residenzstadt verliehen. Im Beisein seiner Familie, Freunden und Wegbegleitern sowie Vertretern aus Stadt und Landkreis nahm der 81-Jährige voller Stolz den Ehrenbürgerbrief aus den Händen von Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) entgegen.

Einstimmig hatte bereits im Februar dieses Jahres der Gothaer Stadtrat den Beschluss gefasst, die Ehrenbürgerwürde an Rudi Weisheit zu vergeben. Er ist mittlerweile der sechste Ehrenbürger der Stadt. Vor ihm erhielten Superintendent Eckart Hoffmann, Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha, Edgar Jannott, Sigrid Damm sowie posthum Josef Ritter von Gadolla die Auszeichnung. Weisheit stammt in zweiter Generation aus einer Artistenfamilie. 1942 in Leipzig geboren, ist er seit sechs Jahrzehnten eng mit der Stadt Gotha verbunden. Schon als Kind begleitete er seine Eltern Luise und Lorenz Weisheit auf dem Hochseil. „Seine Großmutter Maria stammte sogar aus der berühmten Traberfamilie“, verrät Kreuch. 1973 übernahm der junge Artist das Familienunternehmen seines Vaters und baute es zur heutigen Hochseiltruppe Geschwister Weisheit aus. Zahlreiche Attraktionen, wie den schwankenden Hochseilmast, Motorräder auf dem Hochseil oder die Sieben-Personen-Pyramide sind mittlerweile weltweit das Markenzeichen der Weisheits.

Mit dem Ehrenbürgerbrief zeichnete Oberbürgermeister Knut Kreuch (links) den Hochseilartisten Rudolf Weisheit, hier mit seiner Frau Traudl, aus. Foto: Conny Möller

Zahlreiche Auszeichnungen konnte das Gothaer Familienunternehmen in Empfang nehmen. Darunter den Sonderpreis auf dem renommierten Zirkusfestival in Monte Carlo. Rudi Weisheit war zudem der erste Botschafter des Landkreises Gotha. Im Alter von 65 Jahren gab Weisheit seinen Abschied vom Hochseil und legte das Unternehmen in die Hände seiner Söhne Peter Mario und André. Doch als Mentor steht er den Enkelkinder zur Seite und gibt wertvolle Tipps.

Legendär sind Weisheits Auftritte auf der 60 Meter hohen Mastspitze, bei dem er ein Trompetensolo frei auf dem Mast stehend geblasen hat. Diese Attraktion haben Alexander und seine Schwester Natalia Weisheit übernommen.

Eine Überraschung gab es am Ende für Rudi Weisheit. Die erfolgreiche Eisschnellläuferin und heutige Trainerin Gunda Niemann-Stirnemann wurde aus Inzell zugeschaltet und hielt die Laudatio. Beide verbindet eine enge Freundschaft.

Weitere Bilder unter gotha.