Dirk Honnef, Rudi Steinert, Peter Honnef und Knut Kreuch (von links) vor dem neuen Gebäude der Firma am Arnoldiplatz 5.

Gotha. 30 Jahre: Honnef-Belegschaft arbeitet wieder am ursprünglichen Standort in Gotha.

Gothaer Immobilienfirma feiert Jubiläum in neuem Gebäude

Noch ist nicht alles fertiggestellt, doch schmuck genug für eine kleine Feier sind die neuen Räume der Firma Honnef-Immobilien am Arnoldiplatz 5 schon längst. Die Fachleute für den Kauf und Verkauf von Gebäuden und Wohnungen und deren Verwaltung mit dem Motto „verkaufen, vermieten, verwalten, vertrauen - seit über 25 Jahren in Gotha“ auf ihrer Homepage, doch am Dienstag, dem 15. Dezember 2020 sind es drei volle Jahrzehnte geworden.