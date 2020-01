Gothaer Katzen-WG sucht neuen Wirkungskreis

In der ersten Folge des Jahres stellen wir gleich drei junge Katerchen vor, die nicht mehr in Gefangenschaft leben wollen. Alle drei waren als Katzenbabys gefunden und zur Arche Noah gebracht wurden.

Zur Zeit leben sie in einer Dreier-WG und kommen gut miteinander aus. Alle sind kastriert und sollen nun eigene Reviere bekommen. Sie können einzeln vermittelt werden – aber wenn zwei zusammen bleiben dürfen, wäre das natürlich auch schön.

Das rot-weiße Samtpfötchen ist etwas älter als die anderen zwei. Er wird auf ein dreiviertel Jahr geschätzt. Die beiden Kleineren sind ungefähr ein halbes Jahr alt. Da sie mit Artgenossen sehr verträglich sind, könnten sie auch zu einer schon vorhandenen Katze vermittelt werden.

In dieser ungemütlichen Jahreszeit sollten sie noch in der Wohnung bleiben, sagt Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß. Aber im Frühling können alle drei auch an Freigang gewöhnt werden. Natürlich sollte der Freigang nicht an einer stark befahrenen Straße sein.

Die drei Süßen sind so neugierig und sollen doch schnell in ihr aufregendes Katzenleben starten. Es wäre schön, wenn unsere Vorstellung Katzenfreunde neugierig auf die Dreierbande gemacht hat.

Weitere Informationen im Tierheim Arche Noah unter Telefon: 03621/755425.