Gothaer Kaufhaus kooperiert mit Paulaner

Robert Luhn, Geschäftsleiter von Moses in Gotha (links), und Ulrich Schmidt, Gebietsverkaufsleiter Gastronomie in Thüringen für den Bayerischen Bierbrauer Paulaner, stoßen vorab auf die Kooperation an.

Gotha. Das Gothaer Kaufhaus Moses geht mit dem Bierbrauer Paulaner eine Kooperation ein in Form eines neuen Biergartens am Ekhofplatz.

Die Umbauarbeiten am neuen Moses-Kaufhaus am Gothaer Ekhofplatz gehen in den Endspurt. Wenn am 19. April das Kaufhaus öffnet, dann steht den Besuchern im Inneren des Gebäudes nicht nur ein Café zur Verfügung, sondern auch ein Biergarten im Freien, der den Namen „Paulaner Biergarten“ tragen soll.

Ulrich Schmidt, Gebietsverkaufsleiter Gastronomie in Thüringen für den bayerischen Bierbrauer Paulaner, der die Gothaer Brauerei übernommen hat, ist der Ekhofplatz ein wichtiger Standort. „Wir sind seit Januar Teil des Gothaer Stadtgeschehens“, sagt Schmidt. Also wolle man auch sichtbar sein, was mit dem Standort in der Friedrichstraße gegeben sei.

Moses-Geschäftsleiter Robert Luhn ist glücklich über die Kooperation. „Wir verhelfen so einem lokalen Bierbrauer zur Sichtbarkeit in der Innenstadt“, so Luhn. Zu seinem neuen Moses-Konzept passe das bestens.

„Wir als Einzelhändler müssen den Kunden ein schöneres Einkaufserlebnis schenken als der Onlinehandel. Dann haben wir auch eine Zukunft“, ist Luhn sicher. Dass Moses sich trotzdem nicht dem digitalen Wandel verschließt, zeigt der neue Online-Shop, der kürzlich geöffnet wurde. Zukünftig sind weitere Events mit Paulaner geplant.