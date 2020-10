Gothaer können Bürgerfragen ans Rathaus senden

Zu einer Einwohnerversammlung für alle Stadt- und Ortsteile Gothas lädt die Stadtverwaltung Gotha nach derzeitigem Pandemie-Stand am Dienstag, 24. November, 18 Uhr in die Stadthalle Gotha.

Bei der Versammlung informiert Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) über Stadt- und Ortsteilangelegenheiten. Thema werden zudem die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadt Gotha sein. Auch für Bürgerfragen nimmt er sich Zeit, heißt es aus dem Rathaus.

Einwohner können ihre Anfragen an den Oberbürgermeister bis spätestens Dienstag, 10. November, schriftlich bei der Stadtverwaltung Gotha, Büro des Oberbürgermeisters, Hauptmarkt 1, 99867 Gotha einreichen oder per E-Mail an Stadtratsbuero@gotha.de sowie per Fax an 03621/222 269 senden.