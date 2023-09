Gothaer Kreisvolkshochschule bietet freie Kursplätze

Gotha. An der Gothaer Kreisvolkshochschule sind noch freie Plätze für den Kurs Alphabetisierung vorhanden.

Noch freie Plätze bietet die Gothaer Kreisvolkshochschule im Kurs Alphabetisierung. Jeden Mittwoch zwischen 12.30 und 16.15 Uhr haben Menschen, die gar nicht oder nur wenig lesen und schreiben können, die Möglichkeit, hier mit Isabel Herda, einer ausgebildeten Alphabetisierungspädagogin, zu lernen. In der Regel kommen die Kursteilnehmer für ein bis zwei Stunden – je nachdem, wie es die eigene Zeit erlaubt.

„Meistens sind wir im Seminarraum zu dritt oder zu viert“, erklärt Kursleiterin Isabel Herda. Der Kurs sei kein Frontalunterricht. So wird für jeden Teilnehmer individuell Lernmaterial vorbereitet. Derzeit sind acht Frauen und Männer im Alter zwischen 22 und 63 Jahren für den Kurs angemeldet. Oftmals sind sie von Familienmitgliedern, der Agentur für Arbeit oder dem Mehrgenerationenhaus Gotha auf den Kurs aufmerksam gemacht worden.

Die Gründe, warum die Teilnehmer nicht lesen und schreiben können, sind vielfältig. Einige waren in der Schule nicht mehr hinterhergekommen, andere haben eine Lese-/Rechtschreibschwäche oder haben die Schule in der 6. Klasse verlassen, so Herda.

Interessierte können unter Telefon: 03621/214605 anrufen und sich informieren.