Gotha. Eine Online-Diskussion zum Thema Bildung in der Pandemie bietet Linke-Abgeordneter Sascha Bilay aus Gotha an.

Gothaer Landtagsabgeordneter im Gespräch über Bildung in der Pandemie

Bildung in Coronazeiten, dieses Thema bewegt derzeit viele Familien. Aus diesem Grund hat der Gothaer Landtagsabgeordnete Sascha Bilay (Linke) eine Online-Diskussionsrunde zum Thema Bildung in der Pandemie initiiert.

Eltern, Großeltern, Lehrer und Schüler können am Montag, 15. März, ab 17 Uhr mit dem Bildungspolitischen Sprecher Torsten Wolf (Linke) in Kontakt treten. Anmeldungen unter Tel.: 03621 / 7386396 oder per E-Mail: buero-gotha@sascha-bilay. Der Einwahllink wird versendet.