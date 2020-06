Das Cranachhaus am oberen Hauptmarkt öffnet am Montag wieder.

Gotha. Die Einrichtung lädt wieder in sein Café, in den Biergarten und zu Kursen und sucht Freiwillige.

Gothaer Mehrgenerationenhaus öffnet wieder

Am Montag, dem 22. Juni, öffnet das Gothaer Mehrgenerationenhaus im Cranachhaus am oberen Hauptmarkt wieder, teilt der Trägerverein Lebensart mit. Drei Monate war Pause. Nun freue man sich, im Café, im Biergarten, in den Kursen und auf dem Spielplatz wieder Gäste haben zu können. Die Unterbrechung habe ein Finanzloch gerissen, es werde um Spenden gebeten. Außerdem werden Bundesfreiwillige und Helfer für ehrenamtliche Tätigkeiten gesucht.

Kontakt: Telefon: 01522/189 95 29 oder per Mail: mgh-gotha@web.de