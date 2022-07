Gothaer Orangerie zeigt Menschen mit Behinderung in Fotoporträts

Gotha. Die Diakonie präsentiert eine neue Fotoausstellung im Orangenhaus in Gotha.

Eine besondere Fotoausstellung gibt es ab Freitag, 8. Juli, in der Orangerie zu sehen. Unter dem Titel „Die Kunst der Nächstenliebe...Menschen mit Behinderung in Fotoporträts“ werden im Orangenhaus Fotos von Menschen gezeigt, die in diakonischen Einrichtungen zu Hause sind; Eröffnung 11 Uhr. Die Fotografien widmen sich dem Leben dieser Menschen, ihrem Alltag, Gefühlen und ihrer Würde. Die 42 ausgewählten Schwarz-Weiß-Bilder zeigen einzigartige Gesichter von Menschen mit Behinderungen und machen zugleich klar: So anders ist das Anderssein gar nicht.

Mit dieser Erkenntnis beginnt Inklusion – mit dem Bewusstsein der Gemeinsamkeit. Idee und Konzept der Ausstellung stammen von Ursula Röper, Kulturhistorische Projekte Berlin. Realisiert wurde sie in Kooperation mit der Samariterstiftung Württemberg, der Diakonie Mitteldeutschland und der Johannesdiakonie Mosbach in Baden. Die begleitenden Texte gibt es per QR-Code auch als Hörfassung in leichter Sprache.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Bodelschwingh-Hof Mechterstädt präsentiert im Rahmen des 175-jährigen Bestehens der Diakonie für den Landkreis Gotha die Wanderausstellung bis 2. September in der Orangerie. Sie kann von Dienstag bis Sonntag, von 13 bis 17 Uhr und nach telefonischer Absprache besichtigt werden.