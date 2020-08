Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Orgelandachten stimmen auf Bachfest 2021 ein

Am Mittwoch, 12. August, um 18 Uhr wird die Reihe der Gothaer Orgelandachten in der Margarethenkirche fortgesetzt. Auf dem Programm steht Musik von Johann Pachelbel und Johann Sebastian Bach. Kantor Jens Goldhardt möchte damit auf das Bachfest Ohrdruf-Gotha einstimmen, das im Spätsommer 2021 in der Region als 95. Bachfest gefeiert wird.

In den zehn Festtagen ab dem 26. August 2021 steht unter anderem der junge Johann Sebastian Bach im Mittelpunkt, der in Ohrdruf bereits Notenabschriften der großen Meister seiner Zeit wie Pachelbel, Buxtehude und Böhm kennengelernt hat. In den nächsten drei Orgelandachten steht daher Orgelmusik dieser drei Großen jeweils Werken aus Bachs Feder gegenüber.

Nachdem am 12. August insbesondere frühe Choralbearbeitungen von Bach und dem einstigen Gothaer Stadtorganisten Pachelbel erklingen, geht es am 19. August um Werke von Dietrich Buxtehude, zu dem Bach einst aus Arnstadt nach Lübeck reiste. Am 26. August sind Werke von Georg Böhm zu hören. Er wurde in Hohenkirchen geboren, ging in Gotha auf das Gymnasium und beherbergte den Chorknaben Johann Sebastian, als dieser mit knapp 15 Jahren das Haus seines Bruders in Ohrdruf verließ, um in Lüneburg neue musikalische Erfahrungen zu sammeln.

Der Eintritt ist frei, Einlass ab 17.30 Uhr.