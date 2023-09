Gothaer Orgelzyklus wird beendet

Das BenSchu-Saxophonquartett spielt in der Gothaer Margarethenkirche.

Gotha. In der Margarethenkirche findet am 13. September das letzte Konzert zum Gothaer Orgelzyklus statt. Es spielt das „BenSchu-Saxophonquartett“.

In der Gothaer Margarethenkirche endet am Mittwoch, 13. September, der diesjährige Orgelzyklus. Um 19.30 Uhr spielen die vier Saxophonisten von „BenSchu-Saxophonquartett“ gemeinsam mit Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt, der an der Orgel zu hören ist.

Die Musiker spannen dabei einen Bogen von Johann Sebastian Bach im Original auf der Orgel oder als Bearbeitung für Saxophone bis hin zu Musik von Piazzolla oder Sting. Im Soloblock ist das Quartett außerdem mit Titeln der Beatles, Stevie Wonder aber auch mit eigenen Kompositionen zu hören.

Der Vorverkauf für das abwechslungsreiche Konzert ist über den Ticket-Shop Thüringen möglich. Die Abendkasse öffnet am Konzertabend bereits um 18.45 Uhr.