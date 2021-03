Einen Blumenbeet legen Joachim Ressel, Mario Strensch, Roland Faustmann und Benno Zengerling (von links) unterhalb des Kindergartens „Spatzennest“ an

Gotha. Katholische Kirchgemeinde unterstützt mit Pflanzaktion in der Moßlerstraße das Projekt „Bienenfreundliche Stadt Gotha.“

An der Moßlerstraße wird gebuddelt, allerdings für ein wesentlich kleineres Projekt als das neue Einkaufszentrum auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Am Hang unterhalb des Kindergartens „Spatzennest“ legt die ehrenamtliche Gartenbaubrigade der katholischen Kirchgemeinde Gotha eine sogenannte Insektenweide an.