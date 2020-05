Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof in Gotha Trauer Friedhof

Gotha. Fraktionen aus dem Stadtrat und Kreistag legen am Freitag auf dem Friedhof einen Kranz nieder.

Gothaer Politiker gedenken Kriegsopfern

Dem Kriegsende vor 75 Jahren gedenken Vertreter der Stadtratsfraktionen von Freien Wählern/Piraten und Bündnis 90/Die Grünen sowie der Grünen Kreistagsfraktion und des Kreisverbandes am Freitag, 8. Mai, auf dem Hauptfriedhof in Gotha. Wie Grünen-Sprecher Albrecht Loth mitteilt, legen die Beteiligten um 10 Uhr am Ehrenmal für die Opfer des Nazi-Regimes einen Kranz nieder.