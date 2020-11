Gothaer Projekt: Erste Kunstobjekte in 3-D eingescannt

Vergangenes Jahr beschloss der Bund Fördermittel von insgesamt 14,2 Millionen Euro für die digitale Sammlungserfassung der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha. Grund genug für Bundestagsabgeordneter Tankred Schipanski (CDU) sich vor Ort über den Stand des Projektes und seiner Umsetzung zu informieren.

Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke konnte seinem Gast bereits erste Erfolge zeigen. So habe man bereits 40 Stücke aus der Kunstkammer in einem sogenannten 3-D-Scan erstellt. In einem Raum im Westflügel wurde eine Art Fotolabor eingerichtet, wo das Projektteam die Exponate der Sammlungen einscannt. Der Stiftungsdirektor erklärte dem Abgeordneten, dass für das Projekt, welches den Namen „Gotha transdigital 2027“ trägt, künftig Wissenschaftler eingestellt werden sollen.

In Szene gesetzt: Restaurator Andreas Fiedler bereitet den Wackelkopf für den Scan vor. Foto: Susanne Hörr / Stiftung Schloss Friedenstein

Es sei das größte museale Digitalisierungsprojekt, das es je in Deutschland gegeben habe, ist sich Tobias Pfeifer-Helke sicher. Bereits jetzt würden Museen aus anderen Bundesländern anfragen, wie die Arbeit läuft und welche Ergebnisse vorliegen. Das Förderprojekt läuft bis 2027 und soll am Ende die komplette Sammlung der Stiftung digitalisiert haben.

1,15 Millionen Objekte müssen erfasst werden

Und die ist nicht gerade klein, denn zur Friedensteinschen Sammlung gehören immerhin fast 1,15 Millionen Objekte. So gehe es nicht nur darum, jedes Exponat in 3-D-Format einzuscannen, sondern es müssen wissenschaftliche Texte und Videos von Wissenschaftlern erfasst werden. So soll im nächsten Jahr eine eigene Homepage aufgebaut werden, auf der Interviews, Texte und Videos der Wissenschaftler nebst den Kunstobjekten zu finden sind.

„Das alles wird allgemeinverständlich aufgebaut", sagt Tobias Pfeifer-Helke, denn schließlich sollen die Daten nicht nur der internationalen Forschung zur Verfügung stehen, sondern auch der Öffentlichkeit. Bis Ende dieses Jahres sollen zunächst alle Objekte der Herzoglichen Kunstkammer erfasst werden.

Im kommenden Jahr wolle man mit den Massenscans beginnen. Dazu brauche aber die Stiftung Platz. Deshalb habe man eine Fabrikhalle im Gewerbegebiet Süd angemietet, in der eine Digitalisierungsstrecke aufgebaut werden soll. Hier sollen 20 Arbeitsplätze entstehen.

Massenscans sollen im Frühjahr beginnen

„Wir wollen dort Depoträume einrichten, denn wir können nicht jedes Objekt vom Perthesforum oder Schloss in die Halle fahren“, erklärt der Stiftungsdirektor. Natürlich spielt die Sicherheit der Kunstschätze eine große Rolle. „Wir haben ein Konzept aufgestellt“, entgegnet er gegenüber Schipanski.

Die Kosten der notwendigen Scan-Geräte sollen aus dem Fördertopf genommen werden. Pfeifer-Helke rechnet damit, dass im Frühjahr 2021 mit den Massenscans begonnen werden kann. Auf dem Plan stehen dann die Objekte des Münzkabinetts und des Kupferstichkabinetts. Pfeifer-Helke: „Allein die Münzen werden uns drei Jahre beschäftigen.“

Die Digitalisierung der Sammlung stellt zwar das größte Projekt dar, an dem die Stiftung Schloss Friedenstein derzeit arbeitet, doch gebe es noch andere Ziele an denen die Mitarbeiter um Tobias Pfeifer-Helke arbeiten. So stellte der Stiftungsdirektor dem Bundespolitiker das Projekt „Besucherinformationszentrum der Stiftung Schloss Friedenstein“ vor.

Mehr Besucher sollen in die Museen des Schlosses gelockt werden

Dahinter verbirgt sich ein neues Konzept, wie künftig mehr Besucher in die Museen des Schlosses gelockt werden können. So soll in Form eines Ammoniten ein interaktives Ausstellungs- und Informationszentrum am südlichen Teil von Schloss Friedenstein errichtet werden.

Über einem Pavillon soll ein großer Ballon schweben. Dieser kann vom Inneren aus gesteuert werden und ermöglicht dem Besucher in einem 3-D-Kino eine Ballonfahrt über Gotha. „Das Barocke Universum wird erlebbarer", sagt Tobias Pfeifer-Helke.

Beim Land hat die Stiftung ein Marketingkonzept eingereicht, welches mit sechs Millionen Euro gefördert werden soll. Wann die Umsetzung erfolgen soll, steht noch nicht fest.