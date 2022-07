Das erste Juli-Wochenende im Tierpark Gotha hat trotzdem einiges zu bieten. Zu einem ausgiebigen Parkbesuch lädt der Weinspaziergang am Freitag, den 1. Juli, zum Thema „Sommer, Sonne, spanische Weine“ ab 18 Uhr ein.

Gothaer „Rendezvous am Marabu“ abgesagt

Gotha. Laut Veranstalter verhindert die Großbaustelle Töpfleber Weg und der neu entstehende Eingangsbereich im Tierpark einen reibungslosen Ablauf der Konzerte.

Nachdem im Vorjahr die Gäste Sommerabende im Kulturgarten genießen konnten, wird die Veranstaltungsreihe „Rendezvous am Marabu“ in diesem Jahr aufgrund von Baumaßnahmen im Tierpark Gotha ausgesetzt. Die Kultourstadt Gotha bittet um Verständnis. Die Großbaustelle im Töpfleber Weg und der somit neu entstehende Eingangsbereich im Tierpark Gotha verhindern einen reibungslosen Ablauf der Tierpark-Konzerte, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Die Konzerte „Simon Jan mit Sven Panne“ sowie „Linda Feller mit Uta Bresan“ sollen zum Gothardusfest im Mai 2023 stattfinden. Bereits erworbene Karten können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Weitere Informationen unter www.tierpark-gotha.de.