Gothaer Rock-Urgesteine kommen auf Jubiläumstour nach Erfurt

„Shades of Purple“ bei einem Konzert in Heiligenstadt

Gotha. „Shades of Purple“ geben zum 20-jährigen Bestehen verschiedene Konzerte in Thüringen. Den Auftakt macht ein Auftritt in Erfurt.

Die Gothaer Rockband „Shades of Purple“ begeht in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Musikalisch unterwegs sind die Männer um den Musiklehrer und Gitarristen Uwe Taubert aber schon wesentlich länger. Sie zählen mit zu den Rock-Urgesteinen im Gothaer Land. Bei ihren Auftritten kann man sich in der Illusion eines Originalkonzertes aus alten Deep-Purple-Zeiten wähnen. Und so glänzt die Cover-Band durch authentische Darbietungen von Klassikern wie „Fools“, „Highway Star“ oder „Child in Time“.

Im Frühjahr 2003 gegründet, musizieren sie noch immer in fast unveränderter Besetzung. Zum 20-jährigen Bestehen finden thüringenweit Konzerte statt – das erste am Samstag, 15. April, in der „Heiligen Mühle“ in Erfurt.