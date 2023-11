Gothaer Sagen auf Leinwand gebannt: Kai von Kindleben zeigt Gemälde in der Stadtbibliothek

Bibliotheksleiterin Nicole Strohrmann und Illustrator Kai von Kindleben mit seinem Gemälde zur Sage „Die unterschiedlichen Schlosstürme“, das in der Ausstellung „Die schönsten Gothaer Sagen“ in der Stadtbibliothek Gotha zu sehen sein wird.

Gotha. Gothaer Sagen auf Leinwand gebannt, hat der Illustrator Kai von Kindleben. Jetzt zeigt er seine Bilder in einer Ausstellung in der Stadtbibliothek.

Wer kennt nicht die Geschichten von Grumbachs Kopf am Rathaus oder den beiden unterschiedlichen Türmen am Schloss Friedenstein. Diese Geschichten hat der Gothaer Illustrator und Maler Kai von Kindleben in großformatigen Gemälden verewigt. Ab 5. Dezember sind diese Bilder erstmals in einer Ausstellung in der Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ zu sehen.

Insgesamt 30 Überlieferungen aus Gotha hat Kai von Kindleben mit Pinsel und Acrylfarben auf Leinwand festgehalten. Seine Motive schlagen einen Bogen über fast anderthalb Jahrtausende: von den Goten als Stadtgründern um das Jahr 500 über den Besuch des Schwedenkönigs Gustav Adolf im Jahre 1632 bis zum Aufenthalt Kaiser Napoleons 1813. Die Bilder sind auch als Illustrationen im Buch „Die schönsten Gothaer Sagen“ des Autors Andreas M. Cramer zu finden.

„Ich habe mich bewusst dafür entschieden, nicht die sonst üblichen kolorierten Strichzeichnungen als Buchillustrationen zu machen“, sagt der Künstler. So habe ihn die Herausforderung gereizt, das Thema Sagen in einem realistisch wirkenden Stil und passender Maltechnik umzusetzen. Die Vernissage zur Ausstellung findet am Dienstag, 5. Dezember, um 18 Uhr im Cibulka-Saal der Stadtbibliothek statt. Die Gemälde sind bis zum 3. Februar 2024 zu sehen.